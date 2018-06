Місто в Техасі залишилося без води через витік хімічних речовин

Населення міста складає близько 320 тисяч чоловік, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Влада рекомендували не тільки не пити воду, але навіть не митися в ній і не використовувати воду для прання або миття посуду. За їх словами, очистити воду не допоможуть ні кип'ятіння, ні заморожування, ні якісь фільтри або хімікати. Жителям рекомендовано використовувати тільки бутильовану воду.

Повідомляється, що у воду потрапило від 13 до 100 літрів Індуліну АА-86 - це емульгатор, який використовується, наприклад, у дорожніх роботах. Цей хімікат може призвести до опіків шкіри, а також викликати пошкодження очей і дихальних шляхів. Це речовина також вважається канцерогеном.

Імовірно, воно могло потрапити у воду в результаті витоку на місцевому заводі.

За повідомленнями очевидців, в магазинах стоять черги з бажаючих купити воду, і в деяких вона вже почала закінчуватися.

