Президентом ПАРЄ буде переобрано політика від Іспанії Аграмунта - джерела
11:16, 23 січня 2017Світ
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Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи буде переобрано діючого президента, політика від Іспанії Педро Аграмунта.
Питання виборів президента стоїть першим на порядку денному зимової сесії ПАРЄ / УНІАН
Про це сьогодні у Страсбурзі в кулуарах ПАРЄ повідомили власному кореспонденту УНІАН відразу декілька джерел.
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"Це - єдина кандидатура, яка була висунута на цю посаду. Крім того, ми не бачимо альтернативи", - сказав один з депутатів ПАРЄ.
Питання виборів президента стоїть першим на порядку денному зимової сесії ПАРЄ, що триватиме з 23-го до 27 січня. Вибори президента ПАРЄ відбуваються кожні два роки.
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