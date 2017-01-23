Президентом ПАРЄ буде переобрано політика від Іспанії Аграмунта - джерела

Про це сьогодні у Страсбурзі в кулуарах ПАРЄ повідомили власному кореспонденту УНІАН відразу декілька джерел.

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"Це - єдина кандидатура, яка була висунута на цю посаду. Крім того, ми не бачимо альтернативи", - сказав один з депутатів ПАРЄ.

Питання виборів президента стоїть першим на порядку денному зимової сесії ПАРЄ, що триватиме з 23-го до 27 січня. Вибори президента ПАРЄ відбуваються кожні два роки.