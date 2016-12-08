"Росія перешкоджає боротьбі з ІДІЛ": голова легендарної розвідслужби MI6 вперше виступив публічно

Про це повідомляє Русская служба BBC.

За словами Янгера, це відбувається на тлі зусиль Росії щодо "знищення опонентів сирійського президента Башара Асада".

Глава MI6 розкритикував дії Росії в Сирії, заявивши, що Москва, прирівнюючи всіх опонентів Асада до терористів, перешкоджає боротьбі з "Ісламською державою".

"Росія і сирійський режим намагаються перетворити Сирію в пустелю і називати це миром. Людська трагедія просто жахлива", - сказав Янгер.

Це перший публічний виступ Алекса Янгера з того моменту, як він зайняв пост глави MI6 в 2014 році. За його словами, зараз Великобританія зіткнулася з безпрецедентною загрозою з боку терористів.

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"У той час як я це кажу, добре організовані структури ІД, які займаються підготовкою нападів за кордоном, планують насильницькі акції проти Британії та її союзників. Військова обстановка їм не заважає, їм навіть не потрібно залишати межі Сирії", - заявив Алекс Янгер.

Глава MI6 повідомив, що з 2013 року було попереджено 12 терористичних нападів проти Британії.

Раніше країни Заходу неодноразово звинувачували Росію в бомбардуваннях "поміркованої опозиції", яка бореться з ІД за підтримки Заходу, однак виступає проти сирійського уряду.

Москва заперечувала ці звинувачення, проте неодноразово ставила під питання "помірність" підтримуваної західною коаліцією опозиції.