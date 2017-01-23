Перемовини в Астані щодо Сирії: ворожі сторони навіть не говорять одна з одною напряму – ЗМІ

Про це повідомляє Euronews.

Голова урядової делегації і представник Сирії в ООН Башар Джафарі назвав повстанських перемовників “терористами”:

“Провокаційний і зухвалий тон заяви очільника делегації терористів – це виклик і образа на адресу дипломатів, які беруть участь у перемовинах.”

У свою чергу, представники повстанців порівняли сирійську урядову армію з бойовиками “Ісламської держави” і попередили, що поновляють бойові дії у разі провалу перемовин.

“Росія у своїй ролі гаранта буде успішною лише тоді, коли буде здатна змусити своїх союзників – сирійський режим та Іран – поважати припинення вогню,” – наголосив юридичний радник Вільної армії Сирії Осама Або Заїд.

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Росія, разом з Туреччиною та Іраном є одним з організаторів цих перемовин у столиці Казахстану. З 8 лютого переговорний процес має перейти під егіду ООН.

Тим часом у самій Сирії тривають бої з “Ісламської державою” та іншими ісламістськими групами. Угруповання-учасники конфлікту, визнані терористичними, не беруть участь у перемовинах.

У понеділок російська авіація провела чергове бомбардування у районі міста Дейр-ез-Зор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Астані розпочалися дводенні переговори з мирного врегулювання конфлікту в Сирії.