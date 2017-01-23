Перемовини в Астані щодо Сирії: ворожі сторони навіть не говорять одна з одною напряму – ЗМІ
Вперше за понад п‘ять років громадянського конфлікту представники сирійського уряду та повстанців сіли за один стіл, аби вести перемовини, але атмосфера переговорів в Астані – надзвичайно напружена, ворожі сторони навіть не говорять одна з одною напряму, а спілкуються через посередників.
Про це повідомляє Euronews.
Голова урядової делегації і представник Сирії в ООН Башар Джафарі назвав повстанських перемовників “терористами”:
“Провокаційний і зухвалий тон заяви очільника делегації терористів – це виклик і образа на адресу дипломатів, які беруть участь у перемовинах.”
У свою чергу, представники повстанців порівняли сирійську урядову армію з бойовиками “Ісламської держави” і попередили, що поновляють бойові дії у разі провалу перемовин.
“Росія у своїй ролі гаранта буде успішною лише тоді, коли буде здатна змусити своїх союзників – сирійський режим та Іран – поважати припинення вогню,” – наголосив юридичний радник Вільної армії Сирії Осама Або Заїд.
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Росія, разом з Туреччиною та Іраном є одним з організаторів цих перемовин у столиці Казахстану. З 8 лютого переговорний процес має перейти під егіду ООН.
Тим часом у самій Сирії тривають бої з “Ісламської державою” та іншими ісламістськими групами. Угруповання-учасники конфлікту, визнані терористичними, не беруть участь у перемовинах.
У понеділок російська авіація провела чергове бомбардування у районі міста Дейр-ез-Зор.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Астані розпочалися дводенні переговори з мирного врегулювання конфлікту в Сирії.