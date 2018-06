Трамп виступає за розслідування махінацій з голосами виборців

Про це Трамп написав у Twitter.

"Я проситиму провести серйозне розслідування щодо шахрайства з голосами виборців, включаючи тих, які зареєстровані для голосування у двох штатах, тих, хто є нелегалами, і навіть тих, хто зареєстровані для участі у голосуванні, але вже мертві (і багато впродовж тривалого часу). Залежно від результатів ми зміцнимо процедури для голосування", - наголосив Трамп.

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and....