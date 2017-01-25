Трамп виступає за розслідування махінацій з голосами виборців

15:07, 25 січня 2017
Світ
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Президент США Дональд Трамп виступає за розслідування махінацій з голосами виборців під час президентської виборчої кампанії у 2016 році.

Дональд Трамп / REUTERS

Про це Трамп написав у Twitter.

"Я проситиму провести серйозне розслідування щодо шахрайства з голосами виборців, включаючи тих, які зареєстровані для голосування у двох штатах, тих, хто є нелегалами, і навіть тих, хто зареєстровані для участі у голосуванні, але вже мертві (і багато впродовж тривалого часу). Залежно від результатів ми зміцнимо процедури для голосування", - наголосив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, Президент США Дональд Трамп, сьогодні, 25 січня, дасть наказ про початок будівництва мексиканської прикордонної  стіни на сухопутному кордоні між країнами.

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Теги: #США#Трамп#вибори