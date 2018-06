Трамп сьогодні підпише наказ про будівництво стіни на кордоні із Мексикою

Президент США Дональд Трамп, сьогодні, 25 січня, дасть наказ про початок будівництва мексиканської прикордонної стіни на сухопутному кордоні між країнами, пише The New York Times.

Видання зазначає, що стане першим розпорядженням президента на цьому тижні стосовно питань національної безпеки та проблеми мігрантів. Відтак, Трамп планує сьогодні підписати відповідний документ про виділення коштів на будівництво стіни.

"Завтра планується великий день з питань національної безпеки. Серед багатьох інших речей, ми побудуємо стіну!" - написав Трамп напередодні в Тwitter.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!