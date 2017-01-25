Трамп сьогодні підпише наказ про будівництво стіни на кордоні із Мексикою

07:39, 25 січня 2017
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Сам Трамп анонсував сьогоднішній день як "великий день з питань національної безпеки".

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп, сьогодні, 25 січня, дасть наказ про початок будівництва мексиканської прикордонної  стіни на сухопутному кордоні між країнами, пише The New York Times.

Видання зазначає, що стане першим розпорядженням президента на цьому тижні стосовно питань національної безпеки та проблеми мігрантів. Відтак, Трамп планує сьогодні підписати відповідний документ про виділення коштів на будівництво стіни.

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"Завтра планується великий день з питань національної безпеки. Серед багатьох інших речей, ми побудуємо стіну!" - написав Трамп напередодні в Тwitter.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Мексики Енріке Пенья Ньєто пообіцяв боротися за національні інтереси країни та відстоювати права мігрантів під час діалогу з новою адміністрацією президента США.

«Рішення - в діалозі і переговорах, а не в конфронтації або підпорядкуванні", - заявив Ньєто.

Він також повідомив, що Мексика має намір підтримати збереження Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА) між США, Мексикою і Канадою, яку президент США Дональд Трамп піддавав критиці.

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Теги: #США#Трамп#кордон#Мексика#стіна#політика