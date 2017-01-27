В Ізраїлі автобус зірвався у 70-метрову прірву, є загиблі

В Ізраїлі сьогодні вранці на півночі району Вест Банк у 70-метрову прірву зірвався автобус. Пригода сталася під час негоди. Пише The Times of Israel.

Читайте такожУ Польщі дві автокатастрофи заблокували рух всього шосе (відео)

Видання повідомляє, що у результаті цього, двоє людей – чоловіки 23 і 37 років - загинули. Крім того, ще 7 людей отримали поранення, четверо з постраждалих у важко травмовані.

עדכון לתאונה במקום כ 15 נפגעים,בהם: 3אנוש , 3 קשה, השאר בינוני וקל. הנפגעים מטופלים על ידי צוותי מד"א בסיוע כוחות צה"ל בתנאי שטח קשים ביותר pic.twitter.com/x9z5vKxeAD — מגן דוד אדום (@mda_israel) 27 января 2017 г.

Рятувальники повідомляють, що операція із визволення людей була ускладнена тим, що інцидент стався у темну пору доби, складним рельєфом місцевості та негодою.