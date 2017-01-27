В Ізраїлі автобус зірвався у 70-метрову прірву, є загиблі

08:07, 27 січня 2017
Світ
1881 1

У результаті інциденту травми отримали семеро осіб.

Рятувальну операцію ускладнювала негода / twitter.com/mda_israel

В Ізраїлі сьогодні вранці на півночі району Вест Банк у 70-метрову прірву зірвався автобус. Пригода сталася під  час негоди. Пише The Times of Israel.

Читайте такожУ Польщі дві автокатастрофи заблокували рух всього шосе (відео)

Видання повідомляє, що у результаті цього, двоє людей – чоловіки 23 і 37 років - загинули. Крім того, ще 7 людей отримали поранення, четверо з постраждалих у важко травмовані.

Рятувальники повідомляють, що операція із визволення людей була ускладнена тим, що інцидент стався у темну пору доби, складним рельєфом місцевості та негодою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #прірва#автобус