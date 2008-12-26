У США чоловік у костюмі Санта Клауса застрелив 6 осіб

У Сполучених Штатах, на околицях Лос-Анджелеса, під час святкування Різдва чоловік у костюмі Санта-Клауса почав стріляти з пістолета в людей. Загинули щонайменше шестеро осіб. Після цього він підпалив будинок.

Як повідомляє Радіо Свобода, стріляв 45-річний Брюс Джефрі Пардо. Він важко переживав своє недавнє розлучення і перші постріли зробив у свою колишню дружину, її батьків та родичів.

Пізніше в будинку свого брата Пардо застрелився