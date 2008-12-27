Ізраїль завдав масованого авіаудару по позиціях ХАМАС

Ізраїльська авіація завдала 27 грудня авіаудар по позиціях бойовиків ХАМАС в секторі Газа, повідомляє AFP. Кількість загиблих досягла 120 осіб, більше 200 одержали поранення.

Ударів з повітря було завдано одночасно по 30 різних цілях. За даними Reuters, в результаті ізраїльської атаки на головний штаб поліції ісламістів загинули щонайменше 40 осіб.

Телеканал Sky News повідомляє, що в Газі було щонайменше 15 вибухів.

За даними AP, атака на Газу спровокувала паніку серед місцевого населення. Багато хто намагається допомогти пораненим.

Раніше Ізраїль пообіцяв провести операцію проти бойовиків ХАМАС у відповідь на обстріли ізраїльської території.

Лента.ру