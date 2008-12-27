Ізраїль завдав масованого авіаудару по позиціях ХАМАС
13:09, 27 грудня 2008Світ
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Літаки атакували одразу 30 цілей
Ізраїльська авіація завдала 27 грудня авіаудар по позиціях бойовиків ХАМАС в секторі Газа, повідомляє AFP. Кількість загиблих досягла 120 осіб, більше 200 одержали поранення.
Ударів з повітря було завдано одночасно по 30 різних цілях. За даними Reuters, в результаті ізраїльської атаки на головний штаб поліції ісламістів загинули щонайменше 40 осіб.
Телеканал Sky News повідомляє, що в Газі було щонайменше 15 вибухів.
За даними AP, атака на Газу спровокувала паніку серед місцевого населення. Багато хто намагається допомогти пораненим.
Раніше Ізраїль пообіцяв провести операцію проти бойовиків ХАМАС у відповідь на обстріли ізраїльської території.
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