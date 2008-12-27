Палестинці завдали удару по Ізраїлю: є жертви

Палестинські бойовики випустили декілька ракет по півдню Ізраїлю, передає Reuters. За словами медиків, у результаті обстрілу загинула одна людина, ще четверо дістали поранення середньої тяжкості. Всі вони – жителі міста Нетівот. Палестинська ракета потрапила в житловий будинок.

Ракетний обстріл, який вівся з боку сектора Газа, почався за кілька годин після того, як ВПС Ізраїлю завдали авіаударів по палестинському анклаву.

В результаті сьогоднішнього авіанальоту на сектор Газа загинули більше 150 палестинців, 200 дістали поранення. За словами палестинських медиків, 120 чоловік загинули в місті Газа. Ще 23 чол. стали жертвами авіаударів, яких було завдано по Рафаху і Хан-Юнісу.

ХАМАС відразу ж заявила, що помститься Ізраїлю. До обіцянки також приєдналися й інші радикальні палестинські угруповання, зокрема «Ісламський джихад».

«Всім бійцям віддано наказ здійснити дії у відповідь після влаштованої Ізраїлем різанини», - говориться в повідомленні «Ісламського джихаду».

Після цього із заявою виступило Міноборони Ізраїлю. В заяві говориться про готовність продовжити військову операцію в секторі Газа.