Литвин про Україну, Росію, друзів і прагматизм

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що економічний прагматизм переважить в українсько-російських відносинах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції «Підсумки роботи за 2008 рік та завдання Верховної Ради України на 2009 рік».

В.ЛИТВИН зауважив, що складна ситуація в нашій країні дозволить показати, які країни є дійсними друзями України. „Зрозуміло, що це вимагає від нас прагматичного підходу у зовнішній політиці”, - зауважив він.

Він розповів, що завтра парламентська делегація відправляється в Москву. „Ми будемо говорити про те, що нам на парламентському рівні зробити, щоб стосунки між Україною та Росією не були на найнижчий точці й не на точці замерзання”, - зауважив він.