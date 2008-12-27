Ізраїль: ми не воюємо з цивільним населенням

Ізраїль при проведенні військової операції в секторі Газа вживатиме необхідних заходів для запобігання гуманітарній кризи та мінімізації збитків цивільному населенню палестинського анклаву, пообіцяв у суботу прем`єр-міністр Ехуд ОЛЬМЕРТ, передає РІА «Новости».

"Паралельно Ізраїль зробить все можливе, щоб не сталася гуманітарна криза в секторі Газа. Ми не воюємо з цивільним населенням, наша розвідка дає нам можливість атакувати тільки військові цілі, таким чином, ми діятимемо і далі, щоб не страждали мирні громадяни", - сказав глава уряду на спеціальній прес-конференції.

Півтора мільйони жителів палестинського анклаву майже повністю залежать від постачання товарів першої необхідності з Ізраїлю.

Військово-повітряні сили Ізраїлю в суботу одночасно атакували десятки штабів, тренувальних центрів і складів зброї, які використовують радикальні угруповання та ісламістська поліція сектора Газа. За останніми даними, кількість загиблих досягло 205, поранених - перевищило 350 осіб.

Метою операції, що дістала назву "Литий свинець", Ізраїль називає припинення ракетного обстрілу з палестинського боку і попереджає, що військові дії будуть продовжені і при необхідності розширені.