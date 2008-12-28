Газпром знизив ціну на газ для Білорусі

Ціна на газ для Білорусі буде нижчою, ніж це передбачалося у початковому контракті, заявив в прямому ефірі радіостанції «Эхо Москвы» прес-секретар голови правління ВАТ "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ.

Раніше білоруський Президент Олександр ЛУКАШЕНКО заявляв, що ціна на газ в 2009 році для Білорусі буде "такою, що знижується" - в 2,5-3 рази нижче.

Як сказав С.КУПРІЯНОВ, це пов`язано з коригуванням цін на світовому ринку. Він пояснив, що протягом 2009 року ціна на газ знижуватиметься відповідно до ціни на нафту, що знизилася.

"Ціна коригується залежно від того, як формуються ціни на нафтопродукти на світових біржах", - сказав він. "Важливо не тільки встановити ціни, але важливо ще і гроші одержати, тому ми йдемо на певні компроміси", - додав С,КУПРІЯНОВ.

Ціни, за його словами, знижуватимуться і для інших партнерів Росії, зокрема, для країн Балтії і Молдови.

Домовленості РФ і Білорусі щодо постачань газу на 2009 рік стосуються не перегляду контракту, а його коригування, повідомив раніше С.КУПРІЯНОВ, відзначає NEWSru.

"Ті домовленості, які були досягнуті в Москві на зустрічі президентів, стосуються не перегляду цього контракту, а коригувань окремих його положень", - сказав він.

Домовленість про основні принципи роботи у сфері постачань і оплати газу наступного року була досягнута на переговорах президентів РФ і Білорусі 22 грудня. Нову ціну на газ для Білорусі поки не назвали.

У першому кварталі 2008 року для Мінська ціна газу складала 119,53 дол. за тисячу кубометрів, в другому кварталі - 127,9 дол. за тисячу кубометрів. Білоруська влада влітку заявляла, що, за їх розрахунками, в 2009 році ціна на газ перевищить 200 дол. за тисячу кубометрів.