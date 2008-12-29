У Таджикистані стався землетрус

У Таджикистані сьогодні вранці стався землетрус.

За попередніми даними, сила поштовхів, які були зареєстровані о 8.38 ранку в Душанбе, сягала 4 балів за 12-бальною шкалою, передає РІА «Новости».

В епіцентрі землетрусу, який був за 270 км на південний схід від столиці Таджикистану на території афганської провінції Гіндукуш, зареєстровано поштовхи магнітудою 5,4.

Інформації про жертви та руйнування не надходила.