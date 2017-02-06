У Румунії люди знову збираються вийти на вулицю з вимогою відставки уряду (відео)
19:41, 06 лютого 2017Світ
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Акції протестів тривають вже близько тижня.
У Румунії люди збираються вийти на вулицю з вимогою відставки уряду
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
За тиждень бурхливих протестів уряд все ж скасував поправки до Кримінального кодексу, які амністували корумпованих і вже засуджених за це чиновників, однак це людей вже не заспокоює.
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Люди і сьогодні збираються виходити на вулицю о сьомій вечора. Тепер народ вимагає відставки уряду.
Таких великих демонстрацій Бухарест не бачив 25 років.
Як повідомляв УНІАН, кілька сотень тисяч людей 5 лютого вийшли на акції протесту в Румунії, незважаючи на те, що уряд вже скасував скандальний указ, який спровокував мітинги.
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