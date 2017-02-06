Сотні тисяч людей знову вийшли на акції протесту в Румунії (фото)

Про це пише Бі-Бі-Сі.

У неділю румунська влада відмінили постанову, яка звільняла від кримінальної відповідальності чиновників за корупцію із збитком менше 200 тисяч леїв (47,5 тисячі доларів).

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Проте жителі Румунії все одно вийшли на акцію протесту - у них викликають побоювання плани уряду відредагувати указ і відправити його на схвалення парламенту.

Багато учасників ппротестів, які відбуваються вже шостий день поспіль, вимагають відставки уряду.

Відзначається, що в Бухаресті та інших румунських містах у протестних акціях беруть участь в загальній складності близько 500 тисяч осіб.

Акції протесту в Румунії стали найбільшими з часу падіння комуністичного режиму в 1989 році.

Указ повинен був вступити в силу 10 лютого. Він міг би захистити десятки політичних діячів, звинувачених у корупції.