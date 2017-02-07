Tesla і SpaceX підтримали в суді блокування імміграційного указу Трампа

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані суду, передає РБК.

Найбільші компанії Кремнієвої долини, такі як Apple, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Twitter та Uber приєдналися раніше до висновку, що надійшла до апеляційного суду Сан-Франциско. Всього разом з Tesla Inc і SpaceX проти указу висловилися 127 компаній.

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В обґрунтуванні компаній зазначається, що указ, який тимчасово забороняє громадянам семи країн Середнього Сходу і всім біженцям в'їжджати до США, «завдає значної шкоди американському бізнесу». Указ був підписаний Трампом 27 січня.

«Висококваліфіковані іммігранти будуть більш зацікавлені в роботі за кордоном, в місцях, куди вони та їхні колеги зможуть вільно вирушити з упевненістю в тому, що їх іммігрантський статус не анулюють», — йдеться в обґрунтуванні компаній.

Маск один з небагатьох великих підприємців, які є членами консультативної ради бізнесу при президентові США. Раніше з ради вийшов гендиректор Über Technologies Тревіс Каланик.