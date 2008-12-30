Четвертий день триває війна Ізраїлю проти «Хамасу»

Ізраїль четвертий день поспіль завдає ударів по об’єктах угруповання «Хамас» у смузі Газа.

Сьогодні зранку внаслідок нових бомбардувань загинули 10 палестинців.

Всього від початку ізраїльської воєнної операції убиті понад 350 осіб, сотні поранених, повідомляє палестинське Міністерство охорони здоров’я. За даними ООН, серед загиблих – щонайменше 62 цивільні особи.

Ізраїль заявляє, що мета операції – припинити ракетні обстріли ізраїльської території зі смуги Газа. Як повідомляє Радіо Свобода , упродовж останньої доби були випущені близько ста ракет. Загинули п’ятеро ізраїльтян, у тому числі один військовослужбовець. Поранені 8 людей.

Ізраїльські війська на кордоні зі смугою Газа готові розпочати наземне вторгнення у смугу Газа.

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав світових лідерів скористатися своїм впливом для припинення насилля.

США висловили розуміння позиції Ізраїлю, який захищає свою безпеку. Представник Білого дому Ґордон Джондро закликав «Хамас» припинити обстріли Ізраїлю і погодитись на перемир’я.