Кандидат Трампа до Верховного суду розкритикував його за Twitter

10:43, 09 лютого 2017
Світ
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Кандидат в члени Верховного суду США Ніл Горсач розкритикував Дональда Трампа за його твіти.

Ніл горсач/ REUTERS

Висунутий президентом США в судді Верховного Суду Ніл Горсач розкритикував його пости в "Твіттері". Мова йде про повідомлення, в яких Трамп нападає на суддю Джеймса Робарта, що наклав заборону на скандальний антиімміграційний указ. Про це пише Російська служба ВВС.

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Раніше Трамп назвав суддю "так званим суддею" і сказав, що всі можливі атаки терористів на території США будуть на його совісті.

"Просто не можу повірити, що суддя піддає нашу країну такій небезпеці. Якщо щось трапиться, звинувачуйте його і судову систему. Люди течуть рікою. Погано!", - написав він у "Твіттері".

Ніл Горсач назвав висловлювання Трампа про суддю"деморализуючими і бентежними".

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Федеральний суд в Сіетлі (штат Вашингтон) призупинив дію указу президента США Дональда Трампа про припинення прийому біженців та видачі віз громадянам семи держав, населених переважно мусульманами.

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Теги: #Трамп#Горсач