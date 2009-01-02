Словаччина може втрутитися в газову суперечку, якщо ЄС дозволить

Словаччина як член Європейського Союзу готова підключитися до врегулювання українсько-російської газової проблеми на експертному рівні після отримання відповідного мандату від ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це заявив міністр економіки Словацької Республіки Любомир ЯГНАТЕК за результатами сьогоднішньої зустрічі з українською делегацією на чолі з міністром палива та енергетики України Юрієм ПРОДАНОМ.

У ході зустрічі українська делегація надала словацькій стороні повну об’єктивну інформацію про сучасний стан взаємовідносин України та РФ у сфері постачання природного газу. Словацьку сторону було поінформовано про хід українсько-російських переговорів у газовій сфері та повідомлено про прагнення української сторони укласти двосторонню угоду з російською стороною щодо газозабезпечення, відзначили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці українська делегація відбула до низки країн ЄС для консультацій з урядовцями з питань постачання і транзиту газу.

Перша країна, яку відвідала українська делегація, була Чехія, яка з 1 січня перебрала головування у ЄС.

Там відбулася зустріч з прем`єр-міністром Чехії, віце-прем`єром із галузевих питань та членами уряду, за результатами якої було досягнуто домовленостей у найближчі дні розглянути питання про залучення до українсько-російських газових переговорів європейських фахівців.

Довідка УНІАН. 1 січня «Газпром» припинив поставки газу до України, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту. При цьому і Україна, і Росія запевняють, що перебоїв з поставками газу до Європи не буде.

Євросоюз і США закликали Росію і Україну якнайскоріше вирішити газову суперечку.

1 cічня Україна запропонувала РФ відновити переговори по газу і запросити на них представників Єврокомісії.