Словаччина не бачить проблеми в невеликому скороченні постачань газу

Словаччина зафіксувала незначне скорочення постачань російського газу, що йде через Україну, повідомила РІА "Новости" прес-секретар Словацького газового підприємства (SPP) Дана Кршакова.

За її словами, в Братиславі ситуацію оцінюють як стандартну, оскільки подібного роду незначне зниження іноді спостерігається взимку. "Це невелике зниження, для нас це не проблема", - сказала Кршакова. Вона не стала уточнювати, на скільки відсотків відбулося зниження.

Міністр економіки Словаччини Любомир Ягнатек прийняв у п`ятницю делегацію України, яка прибула пояснити позицію Києва у зв`язку з виниклою газовою суперечкою між РФ і Україною. Словацький міністр зазначив, що Братислава "не має наміру втручатися в газову суперечку" між Києвом і Москвою.