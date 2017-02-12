У Багдаді обстріляли урядові квартали (фоторепортаж, відео)

Раніше з’явилася інформація про сутички демонстрантів з поліцією в Багдаді, жертвами яких стали не менше п’яти людей, серед яких співробітник поліції, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на телеканал «Аль-Арабія».

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Десятки тисяч прихильників лідера радикальних шиїтів Моктади ас-Садра вимагали провести політичні реформи, зокрема, докорінно змінити склад Незалежної виборчої комісії напередодні призначених на вересень регіональних виборів.

Поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ, намагаючись завадити натовпу прорватися до «зеленої зони».

За словами організаторів, постраждали близько 20 демонстрантів. Згідно з даними поліції, деякі учасники акції були озброєні пістолетами і ножами.