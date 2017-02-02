На протести проти уряду в Румунії вийшли понад 100 тисяч осіб - ЗМІ

Між демонстрантами і поліцією відбуваються сутички, повідомляє РБК з посиланням на румунське агентство Agerpress.

Протести пов'язані з внесенням змін до кримінального кодексу країни і оголошенням масової амністії. На думку протестувальників, у результаті подібних заходів на свободу можуть вийти небезпечні злочинці й корумповані політики.

Читайте такожТисячі людей в Румунії вийшли на антиурядові протести

Протестувальники несуть плакати з написами «Ми не визнаємо закони, випущені бандитами» і «У відставку!». Демонстранти зайняли площу Вікторія, де розташовується офіційна резиденція прем'єр-міністра Румунії та уряду країни.

Деякі учасники демонстрації кидають петарди у співробітників сил правопорядку. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. В результаті зіткнення двоє людей були госпіталізовані. За словами лікарів, один з них — поліцейський, у якого потрапила кинута демонстрантами цегла, а інший — демонстрант, в голову якого потрапила петарда.

Акції протесту проходять і в інших містах Румунії. Міністр внутрішніх справ країни Кармен Дано вже звернулася до всіх протестувальників із зверненням, в якому закликала відмовитися від застосування насильства.