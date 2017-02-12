ЗМІ назвали клас ракети, яку могла запустити КНДР
Запущена балістична ракета КНДР могла бути класу "Нодон".
Такими відомостями володіє громадське телебачення NHK, посилаючись на неназване урядове джерело, повідомляє ТАСС.
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Раніше південнокорейські військові припустили, що запущена ракета могла бути типу "Мусудан" дальністю дії у 2,5-4 тис. км. Дальність дії ж ракет класу "Нодон" оцінюється в 1,5-2 тис. км.
Як повідомляв УНІАН, Сеул заявив про запуск балістичної ракети КНДР.
Нагадаємо, 9 вересня 2016 року КНДР провела найбільші в своїй історії ядерні випробування. Вони призвели до землетрусу магнітудою 5,3. Рада Безпеки ООН оголосила про введення нових санкцій проти Північної Кореї після проведеного нею випробування нової ядерної зброї.