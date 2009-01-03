США поновлюють закупівлю нафти для стратегічних запасів

Адміністрація Джорджа Буша ухвалила рішення відновити закупівлю сирої нафти для поповнення стратегічних нафтових резервів країни, йдеться в поширеній у п`ятницю у Вашингтоні заяві міністерства енергетики США.

"Міністерство енергетики планує скористатися недавнім різким зниженням цін на сиру нафту для виходу на ринок, щоб у разі отримання прийнятних пропозицій купити приблизно 12 мільйонів баррелів сирої нафти", - йдеться в заяві.

У ній зазначено, що на закупівлі нафти будуть спрямовано 600 мільйонів доларів і що міністерство чекає пропозицій про постачання нафти в лютому, березні й квітні 2009 року.

"Закупівлі в 2009 році заповнять повністю сховища поточної місткості у розмірі 727 мільйонів баррелів і забезпечать США захист від необхідності імпорту протягом приблизно 70 днів", - йдеться в повідомленні.

Торік Конгрес США ввів тимчасову заборону на закупівлю нафти для поповнення стратегічних нафтових резервів США через високі світові ціни на нафту. Заборона була чинною до 31 грудня.

РІА "Новости"