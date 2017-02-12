Країни ЄС навряд чи матимуть спільну позицію в переговорах щодо Brexit – Юнкер

Юнкер зробив цю заяву в інтерв’ю німецькому радіо Deutschlandfunk, передає Радіо Свобода.

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За словами Юнкера, "27 членів ЄС досі не знають, але британці знають дуже добре, як вони даватимуть раду цьому". Голова Єврокомісії додав, що Велика Британія "може обіцяти країні А одне, країні B інше, країні С щось ще – і наприкінці гри з’ясується, що не існує єдиного європейського фронту".

Юнкер також оголосив, що не балотуватиметься на посаду голови Європейської комісії після того, як його нинішній термін завершиться в 2019 році.

Як відомо, у червні 2016 року у Британії пройшов референдум, на якому більшість тих, хто проголосував, підтримав "брексіт". Це призвело до відставки прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона.