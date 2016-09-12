Девід Кемерон іде з парламенту Великобританії

Колишній прем'єр Британії Девід Кемерон, який пішов у відставку після референдуму про членство Сполученого королівства в Євросоюзі, має намір покинути його парламент. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

Читайте такожВеликобританія може зобов'язати жителів ЄС отримувати дозволи на роботу

За словами Кемерона, для нього було великою честю працювати в парламенті, однак йому складно залишатися на цій посаді і при цьому не відволікати новий уряд від роботи.

Він також пояснив, що його рішення не пов'язане з планами уряду щодо реформування системи освіти, проти яких він виступав як депутат парламенту.

Раніше Кемерон заявляв, що має намір залишитися на посаді члена парламенту до наступних загальних виборів.

Політик зазначив, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей з розумінням поставилася до його рішення.

Як повідомляв УНІАН, Девід Кемерон вирішив піти у відставку з поста глави британського уряду після оголошення результатів референдуму щодо виходу Великобританії з ЄС. Тоді після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,8% голосів.