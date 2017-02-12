У Німеччині сьогодні обиратимуть нового президента

Нового президента Німеччини у неділю, 12 лютого, обиратимуть Федеральні збори у складі 1260 осіб.

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Одна половина з них - депутати Бундестагу, а друга - виборники, яких відряджають до Берліна парламенти федеральних земель. Тому в засіданні Федеральних зборів у неділю братимуть участь і представники партій, які не представлені в Бундестазі, передає DW.

Як очікується, о 12-й годині Федеральні збори відкриє голова Бундестагу Норберт Ламмерт. Після першого туру голосування, який, за попередніми оцінками, триватиме близько двох годин, відбудеться підрахунок голосів. Якщо один із кандидатів отримає щонайменше 631 голос, то вибори на цьому закінчаться.

Зазначається, що фаворитом на виборах є Франк-Вальтер Штайнмаєр, колишній міністр закордонних справ і один із найпопулярніших політиків Німеччини. Переважна більшість тих, хто має право голосу, як очікується, підтримають його кандидатуру. Разом з тим у минулому чимало федеральних президентів обирали тільки після другого чи третього туру голосування.

Альтернативою Штайнмаєру виступають ще четверо кандидатів. Ліва партія висунула свого кандидата у президенти - кельнського науковця, який вивчає проблеми бідності, Кристофа Буттервеґе. Баварська партія "Вільні виборці" запропонувала популярного юриста, актора й телеведучого Александера Гольда. Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" висунула свого кандидата - віце-голову партії 75-річного Альбрехта Ґлазера.

Крім того, вже майже перед самими виборами Партія піратів оголосила, що відряджає на вибори Енґельберта Зоннеборна, батька сатирика Мартіна Зоннеборна. 79-річний Зоннеборн має "достатньо часу для представницьких завдань", з іронією оголосили "пірати".

Термін повноважень теперішнього федерального президента Йоахіма Ґаука, який не захотів знову претендувати на посаду глави держави, спливає 17 березня.