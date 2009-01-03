Медведєв заплатив за Путіна в гірськолижному кафе в Сочі

Президент РФ Дмитро Медведєв та прем`єр Володимир Путін, після того як покаталися на лижах на схилі гірськолижного комплексу "Поляна" під Сочі, зайшли до гірськолижного кафе, де випили чаю, повідомляє РІА "Новости" .

Путін і Медведєв у суботу разом каталися на лижах. Вони зустрілися на схилі гори, покатилися, а потім довго спілкувалися з відпочиваючими. Люди вітали президента і прем`єра з Новим роком, бажали здоров`я і щастя.

Під час чаювання до них приєдналися віце-прем`єр Дмитро Козак, що займається підготовкою до Олімпіади, і губернатор Краснодарського краю Олександр Ткачов.

Попивши чаю, вони розплатилися за рахунком, причому платив Медведєв.

"За все платить президент", - пожартував Путін.

"У мене робота така", - відповів Медведєв.