Резервів газу в Австрії вистачить на три місяці
23:03, 03 січня 2009Світ
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Поки що перебоїв не було
Резервів газу у австрійського нафтогазового концерну OMV в разі перебоїв з постачаннями російського газу вистачить на три місяці, повідомляє австрійське телебачення.
Дочірнє підприємство OMV EconGas накопичило 1,7 мільярда кубічних метрів газу в підземних сховищах при їх потужності в 2,2 мільярда. Цього, за даними концерну, має вистачити "за нинішніх умов" на три місяці, щоб гарантувати безперебійні постачання споживачам.
Австрія одержує щорічно з Росії більше 51,1% газу, який споживає країна - близько 5,4 мільярдів кубічних метрів.
У п`ятницю в прес-службі OMV повідомили, що поки що ніяких змін в об`ємах постачань газу зафіксовано не було.
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