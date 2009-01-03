Резервів газу в Австрії вистачить на три місяці

Резервів газу у австрійського нафтогазового концерну OMV в разі перебоїв з постачаннями російського газу вистачить на три місяці, повідомляє австрійське телебачення.

Дочірнє підприємство OMV EconGas накопичило 1,7 мільярда кубічних метрів газу в підземних сховищах при їх потужності в 2,2 мільярда. Цього, за даними концерну, має вистачити "за нинішніх умов" на три місяці, щоб гарантувати безперебійні постачання споживачам.

Австрія одержує щорічно з Росії більше 51,1% газу, який споживає країна - близько 5,4 мільярдів кубічних метрів.

У п`ятницю в прес-службі OMV повідомили, що поки що ніяких змін в об`ємах постачань газу зафіксовано не було.

РІА “Новости”