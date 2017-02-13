У США оголосили термінову евакуацію через загрозу прориву найбільшої греблі (відео)

Гребля може бути прорвана в найближчий час, повідомляє в Facebook департамент водних ресурсів Каліфорнії.

Евакуація оголошена в місті Оровілл, в якому проживають близько 16 тисяч осіб.

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Як повідомляє Reuters, вода почала переливатися через запасний водоскид в суботу після сильних дощів. За повідомленням влади, цей процес триватиме протягом наступного дня. Крім того, вода почала переливатися через основний водоскид, який серйозно постраждав від ерозії. Влада почне оцінювати збиток в понеділок.

Вже зараз, щоб не допустити обвалення греблі, скидання води посилено до 100 тис кубічних футів (2,8 тисячі кубометрів) в хвилину. Раніше руйнування зазнав основний водоскид. Запасний водоскид греблі Оровілл може зруйнуватися протягом години, що призведе до розливу неконтрольованого потоку води з озера Оровілл в північній частині Каліфорнії.