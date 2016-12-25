У Німеччині евакуюють більше 55 тисяч людей для знешкодження бомби

Це пов'язано із тим, що у місті знайшли бомбу вагою 1,8 тонни, що залишилася після Другої світової війни.

Повідомляє "Радіо Свобода".

Чиновники заявили, що середньовічний центр міста буде закритий 25 грудня на невизначений період часу. Місцеві школи та інші об'єкти готові прихистити людей, які потребують житла.

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Знаходження боєприпасів, що залишилися після війни, в Німеччині не є дивиною, але це найбільша за кількістю людей евакуація.

У 2011 році близько 45 тисяч жителів були евакуйовані для вилучення бомби в місті Кобленц.