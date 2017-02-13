У Бельгії джихадиста, який стратив в’язня ІД, відправили у тюрму через телефонну розмову з дівчиною

Суд засудив 24-річного Хакіма Елуссакі за те, що він, перебуваючи у Сирії, стратив в’язня бойовиків терористичної організації "Ісламська держава", передає Європейська правда.

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Хакім Елуссакі, що походить з Вільвурде під Брюсселем, повернувся до Бельгії в 2013 році після бойових дій у Сирії.

Кількома місяцями раніше поліція перехопила його телефонну розмову, в якій він розповідав своїй дівчині про те, як випустив кулю в голову заручнику "Ісламської держави", оскільки його родина не змогла знайти кошти на викуп.