У Латвії посилюють закон про державну мову

У Латвії посилюють правила використання державної мови. Як повідомляє Радіо Свобода, ініціативи з підсилення лінгвістичного законодавства виходять як знизу, так і згори. З одного боку, - це прийняті Сеймом поправки до закону про державну мову, що передбачають збільшення штрафів за недостатнє її використання, а також розширення списку професій, представникам яких необхідно володіти латиською мовою, підтвердивши це відповідним посвідченням. У списку - більше тисячі професій, серед яких, - спортсмени, артисти цирку, клоуни, охоронці, ворожки і екстрасенси. За дотриманням закону стежать, щонайменше, п`ять держструктур з паралельними функціями.

З іншого боку, - ініціативи знизу. При молодіжному націонал-радикальному об`єднанні "Все Латвії" створено своєрідний штаб на зразок добровільної народної дружини. Його активісти ходять по фірмах і магазинах і вираховують жителів які недостатньо, з їхньої точки зору, володіють держмовою. Штраф за недостатнє використання латиської мови на робочому місці від 100 до 400 доларів.