У НАТО планують погодити подальші кроки у протидії гібридним загрозам

15:15, 14 лютого 2017
Світ
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Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявляє, що міністри оборони країн Альянсу планують в рамках міністерського засідання, яке відбудеться 15-16 лютого, погодити подальші кроки у протидії гібридним загрозам.

Фотоілюстрація / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі.

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"Ми також розглянемо командну структуру НАТО, щоб пересвідчитися, що ми маємо необхідні інструменти, щоб протистояти труднощам, з якими ми стикаємося. І ми погодимо подальші кроки, щоб протидіяти гібридним формам ведення війни, гібридним загрозам, зокрема зміцнення кібероборони", - повідомив Столтенберг.

Нагадаємо, у 2017 році ЄС та НАТО планують створити центр протидії гібридним загрозам.

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Теги: #НАТО#Столтенберг