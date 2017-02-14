У НАТО планують погодити подальші кроки у протидії гібридним загрозам

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі.

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"Ми також розглянемо командну структуру НАТО, щоб пересвідчитися, що ми маємо необхідні інструменти, щоб протистояти труднощам, з якими ми стикаємося. І ми погодимо подальші кроки, щоб протидіяти гібридним формам ведення війни, гібридним загрозам, зокрема зміцнення кібероборони", - повідомив Столтенберг.

Нагадаємо, у 2017 році ЄС та НАТО планують створити центр протидії гібридним загрозам.