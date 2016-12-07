НАТО та ЄС створять центр протидії гібридним загрозам

У наступному році ЄС та НАТО планують створити центр протидії гібридним загрозам. Про це заявили керівники ЄС і НАТО після засідання міністрів закордонних справ у Брюсселі, йдеться у прес-релізі, який розміщено на сайті Європейського зовнішньополітичного відомства.

Повідомляється, що на засіданні було розглянуто понад 40 пропозицій в семи основних напрямках співпраці, зокрема, гібридні загрози, операційне співробітництво у сфері берегової охорони, кібербезпека, розробка озброєнь.

Читайте такожНа останніх двох зустрічах Ради НАТО-Росія не було досягнуто будь-якої згоди – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що поглиблення інтенсивності співпраці Євросоюзу та Альянсу дозволить надавати Україні більшу підтримку.

"ЄС і НАТО забезпечують підтримку України - політичну і практичну, ми допомагаємо у здійсненні реформ та модернізації оборонної сфери. Сьогодні ми заявляємо, що будемо тісніше співпрацювати у наданні підтримки, зокрема, в питаннях створення потенціалу, навчання. Ми можемо бути більш ефективними", - сказав Столтенберг.

Таку позицію щодо пріоритетності України в європейській політиці підтримала і глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні.

Як повідомляв УНІАН раніше, державний секретар США Джон Керрі заявив, що на засіданні комісії Україна-НАТО союзники знову підтвердять свою підтримку Україні та закликав Росію працювати на виконання Мінських домовленостей.

«…на засіданні комісії Україна-НАТО ми підтримаємо та підтвердимо нашу підтримку суверенітету, територіальній цілісності демократичної України. І ми знову заявимо, що ми послідовно робимо, що ми не підтримаємо чи визнаємо анексію Криму Росією чи приймемо агресію, яка продовжується на сході країни», — сказав Керрі. У цьому зв’язку він знову закликав Росію «працювати разом із нами всіма, щоби повністю виконати Мінські домовленості».