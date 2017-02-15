Сеул скликає екстрене засідання Ради нацбезпеки через вбивство брата Кім Чен Ина
Південна Корея екстрено скликає у середу, 15 лютого, засідання Ради національної безпеки (РНБ) у зв'язку з повідомленнями про вбивство в Малайзії старшого брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина - Кім Чен Нама.
Про це повідомив представник прем'єр-міністра Республіки Корея (РК), як пише DW.
За його словами, виконуючий обов'язки президента РК, прем'єр Хван Ге Ан головуватиме на зустрічі. Очікується також присутність глав МЗС, оборонного відомства, міністерства у справах об'єднання і національної розвідслужби, уточнює агентство Yonhap. Засідання розпочнеться о 08:50 за місцевим часом.
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РНБ Республіки Корея традиційно скликається за ініціативою президента країни.
Як повідомляв УНІАН, Кім Чон Нам був убитий. Вбивство сталося близько 8 години ранку 14 лютого за місцевим часом. Кім Чон Нам збирався сісти на рейс в Макао.