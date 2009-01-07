Єврокомісія не буде посередником у переговорах України та Росії

Єврокомісія не розглядає можливості виступати посередником у переговорах України з Росією.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ.

«На цей час Комісія не розглядає можливості бути посередником в двосторонньому конфлікті», - сказав він.

Представник Єврокомісії зазначив, що Комісія закликає обидві сторони повернутися за стіл переговорів.