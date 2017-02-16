НАТО схвалило оновлений план з кіберзахисту на тлі гібридних війн – генсек Столтенберг

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Брюсселі.

«Кіберзахист є ще одним ключовим пріоритетом для НАТО. Ми вже зміцнили захист наших мереж, створивши Групу швидкого реагування НАТО для боротьби проти кібернападів, та допомагаємо союзникам покращити їх власний кіберзахист», – наголосив Столтенберг.

«Сьогодні ми схвалили оновлений план із кіберзахисту й «дорожню карту» для використання кіберпростору як оперативного поля діяльності. Це посилить нашу спроможність взаємодіяти разом, розвивати потенціал та обмінюватися інформацією», – заявив генеральний секретар Альянсу.

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При цьому він додав, що «кіберзахист є частиною реагування НАТО на гібридні способи ведення війни».

«Гібридні атаки можуть нанести шкоду нашим економікам, нашим транспортним системам, комунікаційним мережам та нашій енергетичній безпеці. І заходи, які ми схвалили сьогодні, допоможуть зробити наші спільноти більш стійкими та краще підготовленими», – заявив Столтенберг.