"Це чергові фейк-ньюз": Пєсков прокоментував повідомлення про заборону хвалити Трампа державним ЗМІ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Це повна нісенітниця. Річ у тім, що і канали, і наші ЗМІ абсолютно самостійно визначають свою редакційну політику, і подібні твердження - це чергові фейк-ньюз», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи були якісь інструкції від адміністрації президента РФ Володимира Путіна на адресу державних телеканалів з приводу зміни подачі інформації про Трампа і США.

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На прохання уточнити, чи не здається йому дивним, що кілька днів тому телеканали стали явно менше показувати Трампа, Пєсков відповів: «Ми, чесно кажучи, так уважно не відстежуємо пропорції, в яких подається та чи інша інформація».

«Тим більше, ви самі знаєте, що абсолютно всі джерела інформації, чи то телеканали різні, і державні, і приватні в кабельних мережах, і зарубіжні, і інтернет, і радіо, і газети, і все, що завгодно, - все абсолютно доступне, тому в даному разі палітра дуже широка й найширший вибір», - додав Пєсков.

Він підкреслив, що Росії «ні в чому розчаровуватися в адміністрації Трампа, оскільки через рожеві окуляри на неї ніхто не дивився».

«Щодо зачарування або розчарування, то хочу нагадати, що протягом всього останнього періоду, кількох місяців ми говоримо, що ніколи не носили рожеві окуляри і ніколи не мали зайвих ілюзій. Тому нам нема чого розчаровуватися», - сказав Пєсков.

За його словами, минув лише місяць з початку роботи нової адміністрації США, «тому будь-які висновки й оцінки давати передчасно».

Як заявив Пєсков, «субстантивних контактів» між Путіним і Трампом не було, а коли вони можуть відбутися, поки що невідомо.

За словами Пєскова, «напевно, після того як вони (президенти) зможуть детально поспілкуватися, буде зрозуміло, де тривають істотні розбіжності і де вдається намацати сфери для взаємодії».

Як повідомляв УНІАН, за даними Bloomberg, Кремль наказав державним засобам масової інформації (ЗМІ) перестати "влесливо" висвітлювати діяльність Трампа.