Кремль заборонив державним ЗМІ хвалити Трампа - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на три джерела, знайомі із ситуацією.

Як відзначає видання, в колі керівництва Російської Федерації зростають побоювання, що політика Трампа щодо Москви не буде такою дружньою, як передбачалося.

Наказ надійшов на тлі зростання антиросійських настроїв у Вашингтоні, а також спроб американських спецслужб дізнатися всю правду про контакти радників Трампа з Росією під час і після передвиборної кампанії.

В адміністрації президента РФ Володимира Путіна вважають, що ЗМІ занадто захоплені особистістю Трампа, тоді як громадяни більше не знаходять "деталі його переходу до влади" цікавими.

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Одне з джерел зазначило, що один з каналів у сюжеті, присвяченому Трампу, зачепив тему, яку Кремль волів би не піднімати.

При цьому політичний коментатор "Дождя" Костянтин Еггерт підкреслює, що вказівка Кремля не означає початок великої критики Трампа. "Вони не будуть виливати на нього відра критики. Просто будуть говорити про нього менше", - заявив він.

Також наголошується, що офіційні представники російської влади, які раніше охоче коментували новини з Вашингтона, стали менш балакучі після заяви Трампа по Криму.

Як відомо, раніше Трамп нагадав, що Росія анексувала Крим під час президентства Барака Обами.

Крім того, за словами представника Білого Дому Шона Спайсера, Трамп очікує від Росії повернення Криму і деескалації ситуації в Україні. У свою чергу, в МЗС РФ заявили, що не мають наміру повертати Україні окупований Крим, незважаючи на очікування нової адміністрації США.