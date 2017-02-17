На південному сході Туреччини прогримів вибух, українців серед постраждалих немає - посольство

23:51, 17 лютого 2017
Світ
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Відомо про одну загиблого (дитину) і 15 поранених.

Вибух стався у м.Віраншехір провінції Шанлиурфа / aa.com.tr

Громадяни Україні за попередньою інформацією в результаті вибуху на південному сході Туреччини, який відбувся пізно ввечері 17 лютого, не постраждали.

Про це сказано в повідомленні українського посольства в Туреччині в Twitter.

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"Вибух у м. Віраншехір провінції Шанлиурфа. Загинула 1 дитина, 15 осіб поранені. За попередньою інформацією, серед постраждалих громадян України немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Пакистані 16 лютого стався вибух в одному з суфійських храмів на півдні країни, загинули щонайменше 50 людей.

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Теги: #українці#Туреччина#теракт