На південному сході Туреччини прогримів вибух, українців серед постраждалих немає - посольство

Громадяни Україні за попередньою інформацією в результаті вибуху на південному сході Туреччини, який відбувся пізно ввечері 17 лютого, не постраждали.

Про це сказано в повідомленні українського посольства в Туреччині в Twitter.

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"Вибух у м. Віраншехір провінції Шанлиурфа. Загинула 1 дитина, 15 осіб поранені. За попередньою інформацією, серед постраждалих громадян України немає", - йдеться в повідомленні.

#Вибух у м.Віраншехір провінції Шанлиурфа-загинула 1 дитина,15 осіб поранено.За попередньою інформ.серед постраждалих громадян України немає — UKR Embassy in TR (@UKRinTR) February 17, 2017

Як повідомляв УНІАН, у Пакистані 16 лютого стався вибух в одному з суфійських храмів на півдні країни, загинули щонайменше 50 людей.