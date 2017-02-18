Більше 100 бойовиків вбито в Пакистані після вибуху в мавзолеї

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 18 бойовиків були вбиті в південній провінції Сінд, ще 13 бойовиків загинули на північному заході країни. Про інші регіони, де була проведена операція, і про втрати серед бойовиків нічого не повідомляється.

"Терористи будуть переслідуватися нещадно, в масовому порядку, скрізь і всюди", - йдеться в заяві пакистанських військових.

Жертвами нападу смертника на суфійську святиню стали щонайменше 80 людей, ще понад 150 отримали поранення.

Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

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Вибух стався в той момент, коли в мавзолеї зібралися віруючі для вечірньої молитви.

У зв'язку з нападом влада провінції Сінд оголосила триденну жалобу, по всій країні були посилені заходи безпеки.

Прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф виступив із засудженням нападу і доручив силовим структурам, як можна швидше знайти організаторів вибуху.

В понеділок при вибуху в місті Лахор загинули щонайменше 13 людей, поранення отримали понад 100 осіб.