У Білому домі назвали кандидатів на вакантне місце радника з нацбезпеки

Президент США Дональд Трамп проведе зустрічі з кандидатами на посаду радника з національної безпеки в неділю, 19 лютого, повідомив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає Новое время.

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"За його словами, серед претендентів розглядаються виконуючий обов'язки радника президента з національної безпеки Кіт Келлогг, колишній постпред США в ООН Джон Болтон, генерал-лейтенант Герберт Макмастер, начальник Військової академії Вест-Пойнт Роберт Каслен і, можливо, і інші кандидати", - йдеться в повідомленні.

Спайсер також зазначив, що колишній глава ЦРУ генерал у відставці Девід Петреус більше не розглядається на посаду радника президента з національної безпеки.

Нагадаємо, радник Дональла Трампа з питань нацбезпеки Майкл Флінн подав у відставку з посади в зв'язку з "наданням віце-президенту та іншим неповної інформації щодо телефонних розмов з послом Росії".

За кілька тижнів до інавгурації президента Дональда Трампа його радник з національної безпеки Майкл Флінн обговорював американські санкції проти Росії, а також сфери можливого співробітництва, з російським послом Сергієм Кисляком.