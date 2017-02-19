Нові акції протесту пройшли в Білорусі: "Ні декрету номер 3! Лукашенко, йди!" (фоторепортаж)

Як передає Російська служба ВВС, у Гомелі - другому за величиною місті Білорусі - на марш протесту зібралися понад 1,5 тис. осіб. Люди пройшли по центру міста, від площі Повстання до площі Леніна, скандуючи "Ні декрету номер 3! Лукашенко, йди", "Я не дармоїд" і "Лукашенко, йди!".

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Лідери маршу пообіцяли владі загальнореспубліканську акцію протесту, якщо президент Білорусі не скасує свій декрет "Про запобігання соціальному утриманству", який неофіційно називають "декретом про дармоїдство".

В обласних містах Могильові та Вітебську, за повідомленнями правозахисників, на мітинги протесту вийшли по 200-250 чоловік.

Протестні акції не були узгоджені з владою. Міліція не перешкоджала громадянам, які зібралися для протестів.

У п'ятницю, 17 лютого, протестний «Марш розсерджених білорусів» відбувся у Мінську, зібравши в центрі столиці до 2 тис. осіб.

"Податок на дармоїдство", згідно з декретом президента Олександра Лукашенка, зобов'язані заплатити громадяни, які більш як півроку не мали офіційного працевлаштування. Сума збору за компенсацію держвитрат на соціальні потреби становить понад 200 доларів на рік, за несплату загрожує штраф або адміністративний арешт.

Проти "декрету про дармоїдів" виступила опозиція - Об'єднана громадянська партія, рух "За свободу" і незареєстрована партія "Білоруська християнська демократія".

Термін сплати податку закінчується в понеділок, 20 лютого.