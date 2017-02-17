У Мінську пройшов "Марш розсерджених білорусів": кілька тисяч людей вимагали відставки Лукашенка (фоторепортаж)

Про це повідомляє "Дождь".

У Мінську пройшов «Марш розсерджених білорусів», кілька тисяч людей виступили проти президентського декрету, який вводить збір за неучасть у фінансуванні державних витрат і отримав назву «декрет про дармоїдів».Мітингувальники вимагали відставки Олександра Лукашенка.

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Крім того, серед вимог були: зупинити зниження реальних доходів населення, зростання плати за комунальні послуги, а також повернути справедливі вибори.

Як зазначає «Єврорадіо», на марш жителів Білорусі покликали кандидати в президенти на виборах 2010 року Микола Статкевич і Володимир Некляєв. Перед учасниками акції виступили лідери опозиції.

«Ми доручаємо вибраним нами представникам довести наші вимоги до влади, почати з нею переговори, налагодити контроль за виконанням наших вимог. У разі, якщо до 17 березня 2017 року влада не зробить реальних кроків для виконання волі народу, ми зробимо нові колективні дії», — заявив один з організаторів маршу поет Володимир Некляєв.

Акція не була узгоджена з владою Мінська. Про затриманих місцеві ЗМІ не повідомляють.

Декрет «Про попередження соціального утриманства» з'явився в квітні 2015 року. Згідно з документом, громадяни Білорусі, а також іноземці, що постійно проживають в країні, зобов'язані сплачувати збір у розмірі 20 базових величин (більше 200 доларів), якщо вони не беруть участь у фінансуванні державних витрат або беруть участь у ньому менше 183 календарних днів у минулому році. На думку деяких правозахисників, документом фактично запроваджується практика примусової праці під загрозою покарання, що порушує конституцію.