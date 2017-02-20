Нетаньяху: Відносини США та Ізраїлю стали міцнішими при Трампі

На першому після повернення з міжнародного турне щотижневому засіданні уряду Нетаньяху говорив про свою зустріч із Дональдом Трампом, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Союз між Ізраїлем і США завжди був міцним, але - я сказав це там [у Вашингтоні] і кажу вам це тут - зараз він став ще міцнішим", - заявив прем'єр Ізраїлю.

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"Я хочу сказати, що у кінці нашої зустрічі з президентом він потиснув мені руку і сказав, що у взаєминах Ізраїлю і США почався новий день. Я повинен сказати вам, що новий день дійсно настав, і це хороший день", - сказав Нетаньяху.

Трамп і Нетаньяху, за словами ізраїльського прем'єра, знайшли спільну мову з низки близькосхідних питань, особливо щодо стримування Ірану.

Торкаючись змістовної частини діалогу, Нетяньяху заявив, що США та Ізраїль домовилися про створення спільних комітетів, які будуть займатися відносинами між США та Ізраїлем у ряді сфер.

"Ми також створимо спільну групу з питання, по якому перш розходилися в поглядах - я, звичайно, маю на увазі будівництво поселень в Іудеї і Самарії (Західний берег річки Йордан)", - додав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, у січні ізраїльський уряд оголосив про будівництво 5,5 тис. будинків у поселеннях на Західному березі річки Йордан і ще 566 будинків у Східному Єрусалимі.

ООН вважає ці території окупованими, вони опинилися під контролем Ізраїлю після війни 1967 року. Палестинці вважають ці землі своїми.

Після оголошень про будівництво нових будинків на спірних територіях у Білому домі висловили побоювання, що будівництво поселень "навряд чи допоможе у досягненні миру.

За даними ЗМІ, Трамп може відступитися від принципу "дві держави для двох народів" для досягнення миру на Близькому Сході.