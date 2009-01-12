Австрія засудила рішення Словаччини запустити ядерний реактор

Австрія розцінила як "абсолютно неприйнятне" рішення Словаччини знову запустити ядерний реактор на тлі браку палива через газову кризу. З такою заявою виступив міністр охорони довкілля Австрії Нікалаус Берлакович. Він звернувся до Брюсселя із закликом вжити заходів до Словаччини, для якої зупинка атомної електростанції "Ясловске-Богуніце" (Jaslovske Bohunice) було ключовою вимогою для прийняття країни в Євросоюз, передає Associated Press.

Раніше уряд Словаччини ухвалив знову запустити ядерний реактор, повністю зупинений 31 грудня 2008 р. на прохання Європейського союзу. Як повідомив прем`єр-міністр країни Роберт Фіцо, це тимчасовий захід в "екстраординарних обставинах".

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