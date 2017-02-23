Генсек ООН: нове управління з контртероризму може очолити представник Росії

Він зазначив, що управління необхідно створити для координації десятків агентств і програм, створених для боротьби з тероризмом. "Єдиною метою створення [нового управління] є підвищення ефективності роботи", - сказав Гутерріш, передає РБК з посиланням на Bloomberg.

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За словами генсека ООН, управління очолить новий заступник. Швидше за все він буде з Росії, оскільки країна недостатньо представлена в керівництві ООН, зазначив Гутерріш.

Постпред США в ООН Ніккі Хейлі, у свою чергу, заявила, що підтримує пропозицію генерального секретаря організації. За її словами, «потрібно чинити тиск на країни, включаючи Іран, які звинувачуються в підтримці тероризму».