Генсек ООН: нове управління з контртероризму може очолити представник Росії

06:23, 23 лютого 2017
Світ
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував створити в ООН управління з контртероризму.

Антоніу Гутерріш / REUTERS

Він зазначив, що управління необхідно створити для координації десятків агентств і програм, створених для боротьби з тероризмом. "Єдиною метою створення [нового управління] є підвищення ефективності роботи", - сказав Гутерріш, передає РБК з посиланням на Bloomberg.

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За словами генсека ООН, управління очолить новий заступник. Швидше за все він буде з Росії, оскільки країна недостатньо представлена в керівництві ООН, зазначив Гутерріш.

Постпред США в ООН Ніккі Хейлі, у свою чергу, заявила, що підтримує пропозицію генерального секретаря організації. За її словами, «потрібно чинити тиск на країни, включаючи Іран, які звинувачуються в підтримці тероризму».

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Теги: #ООН