Переїзд панди з США до Китаю, сон дикого леопарда на дереві та інші новини зі світу тварин (фотопідбірка)

18:16, 24 лютого 2017
Світ
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Підбірка кращих фотографій тварин за робочий тиждень 20-24 лютого 2017 року, опублікованих у фотосервісі Reuters.

Дикий леопард відпочиває на дереві в Катманду, Непал, 21 лютого 2017 року
Дикий леопард відпочиває на дереві в Катманду, Непал, 21 лютого 2017 року /  © REUTERS
Пелікан сушить крила на ліхтарному стовпі в Коломбо, Шрі-Ланка, 21 лютого 2017 року
Пелікан сушить крила на ліхтарному стовпі в Коломбо, Шрі-Ланка, 21 лютого 2017 року /  © REUTERS
Чайка на мосту в Лондоні, Великобританія, 21 лютого 2017 року
Чайка на мосту в Лондоні, Великобританія, 21 лютого 2017 року /  © REUTERS
Актор Лі Пейс з дитинчатами гігантської панди в дослідницькому центрі в Китаї, 21 лютого 2017 року
Актор Лі Пейс з дитинчатами гігантської панди в дослідницькому центрі в Китаї, 21 лютого 2017 року /  © REUTERS
Тренер збірної Англії з регбі Едді Джонс грає зі своєю собакою на тренуванні, 21 лютого 2017 року
Тренер збірної Англії з регбі Едді Джонс грає зі своєю собакою на тренуванні, 21 лютого 2017 року /  © REUTERS
Тренер зі своїми кіньми на перегонах у Великобританії, 22 лютого 2017 року
Тренер зі своїми кіньми на перегонах у Великобританії, 22 лютого 2017 року /  © REUTERS
Дитинчата полярного ведмедя зі своєю матір'ю в зоопарку в Данії, 22 лютого 2017 року
Дитинчата полярного ведмедя зі своєю матір'ю в зоопарку в Данії, 22 лютого 2017 року /  © REUTERS
Перша народжена в США велика панда Бао Бао переїхала в Китай, 23 лютого 2017 року
Перша народжена в США велика панда Бао Бао переїхала в Китай, 23 лютого 2017 року /  © REUTERS
Перша вулична прогулянка 14-тижневого білого ведмежати в Мюнхенському зоопарку, Німеччина, 24 лютого 2017 року
Перша вулична прогулянка 14-тижневого білого ведмежати в Мюнхенському зоопарку, Німеччина, 24 лютого 2017 року /  © REUTERS

Зокрема, цього тижня до Китаю з Вашингтона переїхала велика панда Бао Бао. Вона стала першою пандою, яка народилася у США, однак згідно до міжнародної угоди, усі народжені у США панди мають повертатися на свою історичну батьківщину.

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Тоді як в Непалі фотографам вдалося зафільмувати сон дикого леопарда, який заліг на перепочинок на дереві посеред поля.

Крім того, цього тижня зоопарки в Данії та Німеччині показали маленьких дитинчат полярного ведмедя. Так, у Мюнхенському зоопарку 24 лютого 14-місячний білий ведмедик розважав відвідувачів парку під час першої вуличної прогулянки

Як повідомляв УНІАН, гладкі тигри з китайського заповідника, які нещодавно підірвали Мережу, як з'ясувалося, не втратили інстинкту мисливця і попри зайву вагу вполювали дрон, який наглядачі використовували для їх тренування.

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Теги: #панда#тварини#фотопідбірка