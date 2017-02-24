Переїзд панди з США до Китаю, сон дикого леопарда на дереві та інші новини зі світу тварин (фотопідбірка)

Зокрема, цього тижня до Китаю з Вашингтона переїхала велика панда Бао Бао. Вона стала першою пандою, яка народилася у США, однак згідно до міжнародної угоди, усі народжені у США панди мають повертатися на свою історичну батьківщину.

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Тоді як в Непалі фотографам вдалося зафільмувати сон дикого леопарда, який заліг на перепочинок на дереві посеред поля.

Крім того, цього тижня зоопарки в Данії та Німеччині показали маленьких дитинчат полярного ведмедя. Так, у Мюнхенському зоопарку 24 лютого 14-місячний білий ведмедик розважав відвідувачів парку під час першої вуличної прогулянки.

Як повідомляв УНІАН, гладкі тигри з китайського заповідника, які нещодавно підірвали Мережу, як з'ясувалося, не втратили інстинкту мисливця і попри зайву вагу вполювали дрон, який наглядачі використовували для їх тренування.